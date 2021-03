EN DIRECT - Covid-19 : 61% des Français jugent que le vaccin AstraZeneca n'est pas sûr

2E VAGUE AU VENEZUELA





Le Venezuela fait face à une deuxième vague épidémique, qui semble plus forte que la première et qui inquiète les autorités et le corps médical. "Nous devons annoncer qu'il y a une deuxième vague beaucoup plus virulente que celle survenue en août et septembre 2020", a affirmé vendredi la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez, soulignant que la souche brésilienne se répandait dans le pays depuis "le 4 mars".

Dimanche soir, le président Nicolas Maduro a annoncé un durcissement des mesures avec un nouveau confinement qui affectera la semaine sainte, un événement important pour le pays. Depuis des mois et la première vague en août et septembre, le Venezuela vit avec un système particulier, enchaînant "semaine flexible (possibilité de sortir)" et "semaine radicale" (confinement avec ouverture des commerces essentiels). Les écoles, notamment, restent fermées.