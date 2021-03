EN DIRECT - Positive au Covid-19, Elisabeth Borne hospitalisée

NOUVEAUX TESTS D'ASTRAZENECA





AstraZeneca affirme que son vaccin est efficace à 79% et sans risque de caillots suite à des tests américains. Le fabricant de médicaments a aussi l'intention de demander une autorisation d'urgence aux États-Unis dans les semaines à venir. Ces essais cliniques menés dans le pays ont impliqué plus de 32.000 participants, parmi lesquels les plus de 65 ans ont montré une efficacité de plus de 80%. Le vaccin est efficace à 79% pour prévenir le Covid-19 symptômatique dans la population générale et à 100% pour empêcher les formes sévères de la maladie et l'hospitalisation, selon le laboratoire. Jusqu'ici, on manquait de données concernant les plus âgés et suite à la découverte de quelques cas de thrombose dans une douzaine de pays européens, la suspension temporaire du vaccin a été exigée un peu partout -dont en Allemagne, en Italie ou en France- avant d'être levée.