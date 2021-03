EN DIRECT - "Une nouvelle pandémie" : L'Allemagne sous cloche pour le week-end de Pâques

UNE "COURSE D'ENDURANCE"





Invité de LCI, Martin Blachier a affirmé que le confinement mis en place dans 16 départements français permettait de se mettre dans des bonnes conditions pour gagner une "course d'endurance". "Les pays qui ont confiné durement ont eu ensuite un rebond immédiat. Plus vous confinez durement les gens, plus quand vous desserrez les mesures les gens se relâchent rapidement. C'est une course d'endurance. Ce qui compte : rester en équilibre suffisamment longtemps. Ça ne sert à rien de reconfiner extrêmement strict si on n'a après un rebond incroyable", souligne-t-il ainsi.