EN DIRECT - Covid-19 : la 3e vague accélère, notamment en Europe

"CE N'EST PAS UN CONFINEMENT"





Dans une interview accordée au Parisien, le ministre de la Santé Olivier Véran défend les mesures mises en place à partir de ce samedi : "Je me refuse à parler de confinement tout simplement parce que ce n'en est pas un ! Il y a un an, quand j'ai signé les arrêtés du confinement, le mot d'ordre était : "Restez chez vous". Ce terme évoque aux Français les semaines difficiles qu'ils ont passés enfermés chez eux. La situation est différente."





Et le ministre de poursuivre : "Si je devais improviser un slogan, ce serait : 'S'aérer pour souffler, se distancier pour se protéger.' On n'empêche pas la population de sortir, on limite les réunions à l'intérieur. Se promener dans un parc, faire du vélo… On en a besoin pour ne pas craquer. Les nouvelles mesures font la jonction entre santé physique et santé mentale face à une épidémie qui dure."