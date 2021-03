EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de cas en forte hausse, plus de 4400 malades en réanimation

PLUS DE 300 MILLIONS DE DOSES LIVRÉES À L'UE D'ICI JUIN





"Entre le mois de mars et le mois de juin, on va livrer entre 300 et 350 millions de doses de vaccin" à l'échelle de l'Europe, assure Thierry Breton, invité ce dimanche du 20H de TF1. La France doit bénéficier de 15% de ses doses. "Parce que nous sommes le continent qui a le plus grand nombre de vaccins - 4 ont été autorisés - nous sommes le premier continent industriel en fabrication de vaccins, nous n'aurons absolument pas besoin de Spoutnik V. Il faut maintenant que ceux qui sont là soient produits en masse et administrés en masse. (...) Concernant Spoutnik V, les Russes ont un mal fou à le fabriquer et s'il faut les aider, on verra ça au second semestre, mais pour l'instant priorité aux Européens", a assuré Thierry Breton au 20H de TF1.





"Le 14 juillet, nous avons la possibilité d'atteindre l'immunité au niveau du continent", ambitionne par ailleurs le commissaire européen en charge des vaccins.