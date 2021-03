EN DIRECT - "La vaccination est une priorité nationale, il n'y aura pas de trêve", promet Macron

LE DANEMARK ROUVRIRA UNE FOIS LES PLUS DE 50 ANS VACCINÉS





Le Danemark, en semi-confinement depuis trois mois, prévoit de rouvrir quasi totalement lorsque tous les plus de 50 ans seront vaccinés - soit en théorie fin mai - avec la mise en place d'un "pass corona", a annoncé l'exécutif. La Première ministre Mette Frederiksen a présenté tard lundi soir un plan de réouverture progressif des collèges et lycées, commerces, restaurants et bars, bibliothèques, musées et cinémas étalé sur près de deux mois.





"À quelques exceptions près, la société danoise doit pouvoir être ouverte lorsque toute personne âgée de plus de 50 ans aura été vaccinée", soit fin mai dans l'actuel calendrier des autorités sanitaires, a-t-elle annoncé. À partir du 6 avril, collégiens et lycéens suivront un enseignement en présentiel une semaine sur deux, alors que le pays scandinave a déjà rouvert ses écoles primaires le mois dernier.