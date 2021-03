EN DIRECT - Vaccins : Covid : "Il n'existe pas d'autre solution qu'une solution européenne", assure Emmanuel Macron

NOUVEAU RECORD DE DÉCÈS QUOTIDIENS EN UKRAINE





L'Ukraine a enregistré jeudi pour le troisième jour consécutif un record de décès quotidiens liés au coronavirus avec 362 morts, le pays faisant face à une flambée d'infections alors que la vaccination prend du retard. Selon les autorités sanitaires, l'Ukraine a recensé jeudi 16.669 nouveaux cas d'infections et 362 décès, battant les records de 333 et 342 morts enregistrés mardi et mercredi.





Plus tôt cette semaine, le ministre de la Santé Maksym Stepanov a averti que l'Ukraine entrait "dans une période très difficile" alors que le système de santé délabré de cette ex-république soviétique, un des pays les plus pauvres d'Europe, peine à gérer la pandémie. Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré à ce jour plus de 1,5 million d'infections et plus de 31.000 décès.