EN DIRECT - Covid-19 : 311 décès en 24h, les hospitalisations en hausse

" L'attestation de déplacement dérogatoire " en France métropolitaine continue d'être nécessaire à partir de ce lundi pour les déplacements hors journée, entre 19 heures et 6 heures du matin, malgré la fin de la limite des 10 kilomètres autour du domicile.

PLUS DE TGV ET GESTES TARIFAIRES DE LA SNCF POUR L'ÉTÉ

"On aura beaucoup plus de vols domestiques et européens à compter d'aujourd'hui. L'idée pour l'été est aussi d'avoir l'été le plus normal possible", a assuré sur LCI le ministre chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari.

AVIONS : PLUS DE VOLS DÈS CE LUNDI

Il reste encore un tiers des personnels non-vacciné au sein de l'APHP. "On doit donner un coup de collier, convaincre", préconise Martin Hirsch.

Selon Anne Pruvot, la SNCF proposera "80%" de l'offre de trains dès ce vendredi et "100% à peu près" lors des ponts de l'Ascension et de la Pentecôte.

POUR LES PONTS DE L'ASCENSION ET DE LA PENTECÔTE "100% DES TRAINS" ROULERONT

"On va avoir de plus en plus de doses de vaccins qui arrivent, on a des vaccins qui sont extraordinairement efficaces", juge-t-elle.

"Nous allons négocier avec des partenaires, comme les Américains, des accords bilatéraux qui permettent de se rendre chez les uns, chez les autres", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari. Selon lui, l'objectif est que, le 9 juin, la France puisse accueillir des ressortissants américains, et inversement : "Le principe, c’est la réciprocité".

"La Commission propose (aux Etats membres) de permettre l'entrée dans l'UE pour des motifs non essentiels, non seulement aux personnes venant de pays dont la situation épidémiologique est bonne, mais aussi aux personnes qui ont reçu la dernière dose recommandée d'un vaccin autorisé dans l'UE", précise le texte.

"On constate très précisément 1884 classes qui ont dû être fermées en application d'un protocole très strict. Cela fait 0,65% des classes, donc cela veut dire que le virus circule très peu et que le dispositif de surveillance est performant", a-t-il assuré.

Lors d'un déplacement dans un lycée professionnel de Laxou, à proximité de Nancy, le Premier ministre a dressé le bilan de la première semaine de rentrée dans les écoles élémentaires et maternelles.

L'Inde compte au total 19,9 millions de cas de Covid et 219.000 décès. Un bilan très élevé mais encore bien inférieur à celui du Brésil ou des États-Unis, par rapport à la population indienne de 1,3 milliard d'habitants.

Selon les chiffres du ministère de la Santé lundi, 370.000 nouvelles contaminations et 3400 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.

Le nombre de cas de Covid-19 en Inde, depuis le début de la pandémie, avoisinait les 20 millions lundi, alors que les hôpitaux saturés et à court d'oxygène peinaient toujours à sauver des malades, malgré l'aide des autorités et de l'étranger.

Mais "si la situation s'améliore, nous pourrions par exemple envisager de fermer de nouveau les classes à partir de trois cas" ou "rétablir les classes entières pour tous les lycéens et les collégiens", avait indiqué Jean-Michel Blanquer dimanche.

Lors de son déplacement près de Nancy, le Premier ministre a assuré que, concernant les tests salivaires, 250.000 sont actuellement réalisés par semaine et que leur "objectif est d'arriver à partir de la 3ème semaine de mai à 600.000".

Les premières doses devraient être livrées au quatrième trimestre 2021, "avec un total de 34 millions de doses disponibles en 2021 et jusqu'à 466 millions de doses en 2022", a indiqué Gavi dans un communiqué publié lundi.

Une foule de 5.000 personnes a pu chanter et danser sans masque ni distanciation lors d'un festival de musique organisé dans le nord de l'Angleterre dimanche, lors d'un événement-test, premier concert autorisé après le confinement.

Selon le site de suivi de l'épidémie "Covid Tracker", il n'y a plus que trois départements français qui dépassent encore le seuil des 400 cas pour 100.000 habitants. Il s'agit du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis.

Pour la plupart, ces Indiens sont en transit entre Moscou et Mexico, avec l'espoir d'immigrer en Amérique du Nord. Mais ils ne disposent pas de visa et doivent donc être réacheminés vers Moscou.

Tous les étrangers installés dans l'annexe temporaire sont des ressortissants indiens, en grande majorité des hommes, a précisé cette source. Ils ont tous refusé de subir des tests, "mais certains sont arrivés avec des PCR négatifs et sont là depuis 17 jours".

Depuis février dernier, au moins 803 femmes enceintes sont mortes des suites du Covid-19 au Brésil, selon le Guardian. Le quotidien britannique raconte les histoires brisées de ces femmes, souvent très jeunes, et qui n'ont pu être soignées par manque de place en soins intensifs ou réanimations, ou par manque de disponibilité en oxygène.

Les experts de santé américains se demandent encore les raisons d'un tel oubli et se prononcent pour une campagne de communication rappelant la nécessité de bien faire les deux doses des vaccins à ARN qui le nécessitent.

La Fête de la Bière à Munich est annulée pour la deuxième année consécutive. L'Oktoberfest, le plus grand festival de la bière au monde organisé chaque année dans la capitale bavaroise, n'aura donc pas lieu en 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19, comme l'ont convenu le Premier ministre bavarois Markus Soeder et le maire de Munich, Dieter Reiter, lors d'une réunion lundi. Elle devait se tenir du 8 septembre 2021 au dimanche 3 octobre.

- Enfin, le collectif appelle à multiplier les canaux de communication (campagnes d’affichage, réseaux sociaux, télévision, appels téléphoniques, etc.) pour que l’ensemble de la population soit sensibilisé dès maintenant et ait le réflexe d’aller se faire vacciner dès que la campagne de vaccination grand public sera lancée.

- Le collectif recommande de mettre en place des messages ciblés selon les tranches d’âge et des communications (emails, messages) adressées en fonction des profils (jeunes, actifs, "frileux", "anti-Astra-Zeneca", détenus, enfants, …).

- Considérant que l’information scientifique et médicale est "la clé de la confiance", le collectif appelle à renforcer l’information, autour des vaccins (particularité de chaque vaccin et leurs bienfaits, effets secondaires, impacts sur les publics à risques) et des traitements (traitements existants, recherches en cours, publics concernés), en mobilisant les acteurs locaux (corps médical notamment) et nationaux.

- Le collectif recommande notamment de faire davantage intervenir des experts, aux côtés des dirigeants, lors des annonces de mesures et points d’information sur l’évolution de la situation sanitaire, pour partager des faits et données, sur la base de leur expertise scientifique, sur des sujets tels que les effets secondaires des vaccins par exemple.

Mis en place par le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) à la suite d’une saisine du Premier ministre, le collectif citoyen sur la vaccination a remis cette semaine au Professeur Fischer, Président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, quatre nouvelles propositions pour accompagner la campagne vaccinale.

Une dizaine de salariés ont révélé qu'une usine de Châteauroux (Indre) importait depuis six mois des masques fabriqués en Chine pour ensuite les revendre estampillés "Made in France". Une enquête a été ouverte.

Le 19 mai est une date importante pour les bars et les restaurants qui vont pouvoir rouvrir leur terrasse. C'est un début de retour à la vie, surtout dans les campagnes.

Le calendrier de déconfinement réveille les envies de vacances et de soleil. Depuis quelques jours, les réservations explosent notamment au bord de la mer.

Des records de prise de rendez-vous pour obtenir une injection ont été battus ces derniers jours. À l'approche des vacances, où se fera la seconde dose si on est loin de chez soi ?

Depuis ce lundi matin, on peut se déplacer sans contrainte et oublier la règle des dix ou trente kilomètres. Une liberté qui nous avait manqués.

La reprise des cours a lieu ce lundi pour les lycéens et collégiens. Dans les départements les plus touchés par la pandémies, des précautions ont été prises.

Le "format et la programmation seront confirmés en fonction de l'évolution du calendrier des réouvertures et des modalités du pass sanitaire", poursuivent les organisateurs. Les billets achetés pour juin 2020 ou juin 2021 seront valables pour septembre 2021. Il y a sinon possibilité d'échanger pour l'édition 2022 ou demander le remboursement.

Le festival francilien We Love Green, qui devait se tenir début juin, a été reporté au week-end des 10 au 12 septembre en raison du "contexte sanitaire", ont indiqué lundi les organisateurs. "L'idée d'un festival assis au mois de juin n'est pas envisageable", écrivent-ils dans un communiqué. We Love Green, festival de musiques actuelles soucieux de l'environnement, avait rassemblé 80.000 spectateurs en 2019 (il avait été annulé en 2020).

WE LOVE GREEN REPORTE A SEPTEMBRE

L'Agence européenne des Médicaments (EMA) a annoncé lundi avoir entamé l'évaluation de l'utilisation chez les 12-15 ans du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, après des demandes d'autorisation déposées par les deux entreprises pour cette tranche d'âge dans l'UE et aux Etats-Unis.

Jean Castex a rappelé ce lundi avoir commandé 64 millions d'autotests pour les écoles, collèges et lycées, y voyant "une nouvelle arme" pour "casser les chaînes de contamination". Mais où en est leur déploiement alors que les cours en présentiel ont désormais repris pour tous les niveaux ?

Deux-tiers des participants recevront le vaccin, et un tiers un placebo, en deux doses administrées à 21 jours d'écart. Dans un deuxième temps, six mois plus tard, ceux ayant eu le placebo recevront le vaccin, et inversement, afin que tous les participants reçoivent in fine le remède. Ils seront suivis sur une période allant jusqu'à deux ans après les injections.

L'entreprise de biotechnologie américaine Novavax a annoncé lundi avoir commencé aux Etats-Unis des essais cliniques sur les adolescents pour son vaccin contre le Covid-19. Novavax va tester "la sûreté et l'efficacité" de son vaccin anti-Covid chez environ 3.000 adolescents âgés de 12 à 17 ans, "sur jusqu'à plus de 75 sites aux Etats-Unis", a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Premier pays en Europe à abandonner le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 en avril, le Danemark a annoncé lundi faire également une croix sur celui de Johnson & Johnson à cause de possibles effets secondaires graves, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS pour l'utiliser.

"A la suite d'un arbitrage du Premier ministre et du président de la République ce jour, le ministère de l'Économie et des Finances nous informe que les 113 établissements thermaux, fermés depuis le 25 octobre dernier, sont autorisés à rouvrir à compter du mercredi 19 mai avec une jauge de 50% de curistes", a annoncé le CNETh (Conseil national des établissements thermaux) dans un communiqué.

Les cures thermales, qui sont fermées depuis six mois à cause de la pandémie de Covid-19, pourront rouvrir le 19 mai avec une jauge de 50% de curistes, a indiqué lundi l'organisme qui représente le secteur.

La Hongrie lève peu à peu ses mesures sanitaires mais dénombre pourtant le plus de décès dus au Covid par rapport à sa population. Un record mondial qui s’explique notamment par l’état de son système de santé.

Avec le déconfinement annoncé par le gouvernement, le mois de mai sera celui de la réouverture progressive des établissements. LCI vous explique ce qui sera autorisé ou non à l’occasion des ponts du 13 et du 24 mai.

Selon le site de suivi de l'épidémie "Covid Tracker", il n'y a plus que deux départements français qui dépassent encore le seuil des 400 cas pour 100.000 habitants. Il s'agit du Val-de-Marne (424) et de la Seine-Saint-Denis (421).

PLUS QUE DEUX DEPARTEMENTS AU-DESSUS DU SEUIL D'INCIDENCE

Le déconfinement s'amorce à l'heure où les chiffres de la circulation du Covid-19 restent à un niveau élevé. Voire plus élevé qu'avant l'annonce des dernières restrictions par Emmanuel Macron le 31 mars dernier comme avancé par le Pr Philippe Juvin ? On fait le point.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 16.133.547 personnes ont reçu au moins une injection (soit 24,1 % de la population totale et 30,7 % de la population majeure) et 6.688.302 personnes ont reçu deux injections (soit 10 % de la population totale et 12,7 % de la population majeure).

PLUS DE 22.820.000 INJECTIONS REALISEES EN FRANCE

65 millions d'autotests sont prévus dans les écoles d'ici au moins de juin, selon Jean-Michel Blanquer. "On a le droit de les refuser, mais je ne le souhaite pas, évidemment", dit-il sur Europe 1.

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a indiqué sur Europe 1 qu'il restait "ouvert" à de nouveaux "aménagements" pour la session 2021 du baccalauréat, à l'heure où des syndicats réclament l'annulation de l'écrit de philosophie et du grand oral.

Fixés sur leurs conditions de réouverture, les restaurants se préparent à accueillir leurs premiers clients. Mais entre le recrutement incertain des salariés et le remboursement nécessaire des dettes contractées à cause du Covid-19, les professionnels du secteur espèrent surtout que les Français seront au rendez-vous.

"Point critique". C'est dans ces termes que l'Organisation mondiale de la santé parle, un an et demi après son apparition, de la pandémie de Covid-19. Après avoir écumé les États-Unis, l'Europe ou l'Amérique du Sud, elle s'attaque désormais à l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde.

Dans le même temps, les campagnes vaccinales connaissent des hauts et des bas. Si elles vont bon train en Israël ou au Royaume-Uni, qui ont même commencé à rouvrir leurs bars et commerces non essentiels, elles restent chaotiques dans bon nombre de pays européens. Les difficultés traversées par AstraZeneca, suspendu voir interdit en raison des caillots sanguins qu'il génère chez un infime pourcentage de ses récipiendaires, puis par l'unidose Janssen, sont autant d'obstacles sur la campagne vaccinale française.