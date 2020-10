EN DIRECT - Covid-19 : des élus de la Loire réclament l'assistance de l'armée pour aider les soignants

DES MESURES "RENFORCÉES SI PAS EFFICACES"





Concernant les nouvelles mesures annoncées, dont le couvre-feu étendu à 54 départements hier par Jean Castex, Emmanuel Macron explique qu'elles n'ont pas vocation à évoluer de si tôt : "Au moins jusqu'au début décembre, nous aurons toutes les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement et elles seront peut-être renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces. De deux manières, soit en s'étendant géographiquement, (...) soit en regardant aussi les lieux, les moments, où l'épidémie se propage le plus vite pour réduire ces occasions. On va essayer de le faire de manière plus ciblée."





Quant à l'éventualité d'un reconfinement, il assure "qu'il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux ou plus larges, mais on va essayer à chaque fois d'aller réduire les lieux les moments où on a identifié que le virus circulait beaucoup. Dès qu'on aura suffisamment freiné la circulation, 3.000 à 5.000 cas par jour, on réadoptera une stratégie en réouvrant et en intensifiant les tests et les systèmes de protection."