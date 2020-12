EN DIRECT - Covid-19 : des "mesures restrictives" pour les Français souhaitant skier à l'étranger : Macron crée la polémique

MONTAGNE





Intervenant sur LCI, Anne Marty, vice-présidente des domaines skiables de France a fait valoir les difficultés auxquelles doivent faire face les stations de sports d'hiver avec la fermeture des remontées mécaniques. Elle demande au ministre de l'Economie un "plan Marshall de la montagne".





"Le chiffre d'affaires des stations de ski sur la période de Noël est d'environ 20%. Si on prend le risque que l'épidémie reparte en janvier ou février, que l'on doit à nouveau confiner l'économie et que cette fois-ci les stations doivent fermer du mois de janvier au mois d'avril , on sera tous perdants. Ce sera 80% du chiffre d'affaires qui sera perdu", fait valoir Bruno Le Maire.





"Nous allons apporter des réponses et nous sommes ouverts à la discussion", dit-il. "Pour les remontées mécaniques, nous proposons un fonds d'indemnisation haddock dont nous voulons discuter les modalités et les montants avec les responsables des remontées mécaniques", annonce-t-il. "Sur tous les commerces de montagne, y compris ceux qui ne sont pas indemnisés aujourd'hui, comme le magasin de charcuterie d'une station de sports d'hiver (...), nous regardons si on ne peut pas les inclure dans le fonds d'indemnisation et de solidarité". Le ministre propose aussi que les moniteurs de ski soient inclus dans le fonds de solidarité avec un remboursement "jusqu'à 10.000 euros par mois".