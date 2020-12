EN DIRECT - Covid-19 : les dépistages massifs débutent au Havre et à Charleville-Mézières

TESTS PCR





Les tests PCR restent pris en charge à 100% par la Sécu, mais le prix payé aux laboratoires d'analyses médicales dépendra désormais de la rapidité de rendu du résultat, selon un arrêté publié ce dimanche au Journal officiel. Les tests seront remboursés au plus haut s'ils sont rendus en moins de 24 heures, un peu moins s'ils sont rendus entre 24 et 48 heures. Et au-delà de deux jours, l'analyse du test ne sera plus rémunérée. Ces trois paliers sont le fruit d'une discussion entre l'Assurance maladie et les syndicats de biologistes.