EN DIRECT - Covid-19 : Matignon refuse le délai de 10 jours demandé par Marseille

MICHELE RUBIROLA





"Je suis très en colère. Il est inadmissible qu'i n'y ait pas eu la moindre concertation. Il n'y a pas d'ajustement possible. Je suis tombée de l'armoire ! A Marseille, on n'est pas des fadas. On a longtemps été en avance dans la lutte contre le Covid. Et là, la présence du virus diminue, les incidences baissent, même le taux de positivité diminue. Alors pourquoi fermer nos bars et ne pas les fermer à Paris. Il ne faut pas faire dire n'importe quoi aux chiffres. Une rébellion des restaurateurs ? La population est dans l'incompréhension. Il faudrait une acceptabilité pour qu'une mesure sanitaire soit appliquée. Après, je ne peux pas vous dire comment les gens vont réagir, mais on ne les y incitera pas, nous on veut travailler avec l'Etat, pour qu'il réalise que ces mesures sont inadaptées", a déclaré la maire de Marseille, qui répondait aux questions d'Eric Brunet sur LCI.