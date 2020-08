EN DIRECT - Reprise de l'épidémie de Covid-19 : "On va devoir vivre avec le virus", prévient Emmanuel Macron

INCERTITUDE AUTOUR DE LA LIGUE 1





A Marseille et Nîmes, mais aussi Nantes, Strasbourg, Montpellier et dans tous les clubs de Ligue 1, le coronavirus a perturbé la préparation et fait planer de lourdes incertitudes sanitaires et budgétaires sur la saison. Après près de six mois de sevrage, la première journée de Ligue 1 s'annonce maigrichonne: outre le report des matches du PSG et de Lyon pour cause de Ligue des Champions, l'annonce de quatre cas de coronavirus dans les rangs marseillais a renvoyé aussi à septembre le match d'ouverture Marseille - Saint-Etienne. Et le Nîmes-Brest est en sursis après la découverte de nouveaux cas.





La suspension du championnat en mars a coûté cher aux clubs, qui ont perdu une partie de leurs droits télévisés et de leurs recettes, ce qui, pour la plupart d'entre eux, efface les gains espérés cette année grâce à l'augmentation des droits dans le nouveau contrat avec Mediapro. Et surtout, la limitation drastique du nombre de spectateurs augure de nouveaux manques à gagner.