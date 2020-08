EN DIRECT - Covid-19 : plus de 25 millions de cas déclarés dans le monde

RAVE-PARTY DANS LA CREUSE





Entre 300 et 400 personnes, sont réunies à Féniers dans la Creuse pour une rave-party. Une centaine de voitures et de camions sont présents sur le site et un mur de son a été installé. Les gendarmes sont sur place pour bloquer les entrées du site. La préfecture de la Creuse a pourtant pris deux arrêtés en début de journée. Le premier pour interdire les concerts non-autorisés et le second pour empêcher la circulation de camions avec du matériel sonore jusqu'à mardi.