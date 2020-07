EN DIRECT - Covid-19 : Trump annule la convention républicaine

HAUSSE EN BELGIQUE





"On a en moyenne 200 contaminations quotidiennes en Belgique (...) ce qui reste raisonnable : on avait bien pire au mois de mars et au mois d'avril au moment de la première vague", détaille sur LCI Xavier Counasse, journaliste au quotidien belge Le Soir. "Mais ce qui est très inquiétant ces dix derniers jours, c'est qu'on était parvenus à faire descendre petit à petit ce nombre de contaminations et il a plus que doublé. Et les chiffres que l'on annonce pour demain et après sont encore plus mauvais."





"Le confinement est mis en pause à cause de cette recrudescence (de cas) ces derniers jours", indique le journaliste après que la Première ministre a reporté une conférence de presse prévue cet après-midi.