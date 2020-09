EN DIRECT - Covid-19 : Macron promet des décisions demain pour "donner de la visibilité sur les prochaines semaines"

GRÈVE DANS UN COLLÈGE PARISIEN





Les professeurs du collège Valmy, dans le 10e arrondissement de Paris, se sont réunis ce matin pour dénoncer le manque de personnel et donc le manque de surveillance des élèves, après la mise en quarantaine de l'équipe de vie scolaire pour des cas de Covid-19.





"Depuis lundi, la vie scolaire est décimée, on estime que la sécurité des élèves n’était pas assurée et la nôtre non plus", expliquait ce jeudi Sandrine, professeure de lettres, au Huffington Post. Elle et ses collègues regrettent une gestion de cette crise sanitaire "au jour le jour et pas satisfaisante", avec beaucoup de dysfonctionnements. En cause : "On nous demande de gérer avec quasiment rien", affirment les enseignants.