EN DIRECT - Covid-19 : Emmanuel Macron veut que l'Europe et les États-Unis livrent 13 millions de vaccins à l'Afrique

MACRON VEUT QUE L'EUROPE ET LES ÉTATS-UNIS LIVRENT DES VACCINS À L'AFRIQUE





Emmanuel Macron a proposé ce vendredi que l'Europe et les États-Unis livrent "le plus vite possible" 13 millions de doses de vaccins à l'Afrique pour que le continent puisse vacciner ses 6,5 millions de soignants.





"Si nous, Européens, Américains, savons livrer le plus vite possible ces 13 millions de doses, ça vaut notre crédibilité" et "alors l'Ouest sera considéré en Afrique." Mais "si nous annonçons des milliards aujourd'hui pour donner des doses dans 6 mois, dans un an, nos amis africains iront acheter des doses aux Chinois, aux Russes" et "la force de l'Ouest ne sera pas une réalité", a-t-il plaidé lors de la conférence sur la sécurité de Munich, après un plaidoyer similaire au G7 virtuel.