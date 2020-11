EN DIRECT - Le nombre de patients en réanimation repasse sous la barre des 4000

SPORTS D'HIVER





Des élus des stations de moyenne montagne du Massif central ont fait part à Emmanuel Macron de leur "incompréhension" face à la décision de ne pas ouvrir les remontées mécaniques à Noël, demandant un nouvel examen de la situation pour les départements "épargnés par le virus".





"S'agissant des départements du Cantal et du Puy-de-Dôme, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes épargnés par la crise sanitaire", font valoir dans un courrier transmis à la presse Bruno Faure, président du conseil départemental du Cantal et président de la SAEM Super-Lioran et Lionel Gay, président de la communauté de communes du Sancy (Puy-de-Dôme).





La décision du gouvernement "que l'on sait être pour le bien collectif" ne "tient absolument pas compte du contexte local de nos deux départements", et ses "conséquences financières à court terme vont être désastreuses", plaident-ils dans cette lettre adressée à Emmanuel Macron et datée de jeudi. Selon eux, "près de 30% du personnel prévu initialement se retrouvera sans couverture sociale et sans aide".