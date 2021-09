EN DIRECT - Covid-19 : 103 décès en 24 heures, le nombre de personnes hospitalisées en hausse

ESPÉRANCE DE VIE EN ITALIE





En Italie, le Covid-19 a fait reculer l'espérance de vie de 1,2 année en 2020, et de plus de quatre ans dans certaines provinces les plus durement éprouvées, a annoncé l'Institut national statistique (Istat). En 2020, l'espérance de vie à la naissance s'est établie à 82 ans: 79,7 ans pour les hommes et 84,4 ans pour les femmes, contre 81 ans et 85,3 ans en 2019.





Et les écarts sont significatifs en fonction des régions. Au Nord, dans les provinces de Bergame et de Crémone, les plus endeuillées d'Italie, les hommes ont perdu respectivement 4,3 et 4,5 ans d'espérance de vie, les femmes 3,2 et 2,9 années.