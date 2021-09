EN DIRECT - Covid-19 : la situation continue de s'améliorer à l'hôpital

EMMANUEL MACRON





"Est ce qu'on pourra se passer dans trois semaines du pass ? Non ! Des territoires en ont encore besoin !". Emmanuel Macron a précisé ce jeudi ses propos de la veille confirmant que "dès que les conditions sanitaires le permettront, on va lever certaines contraintes et donc lever le pass là où le virus ne circule plus" et que "vu les chiffres ce ne sera pas si tard".





Et d'insister : "Si demain on peut arrêter le pass sanitaire je suis le plus heureux des hommes, ça a été une stratégie payante pour se faire vacciner".