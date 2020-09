EN DIRECT - Covid-19 : "L'école n'est pas le nid du virus", selon le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer

ET SI NOUS ALLIONS VERS UN TRAITEMENT ? ON EN PARLE SUR LCI





Benoit Deprez, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille, assure que la molécule trouvée vient d'un objectif : "essayer de trouver une solution rapidement". "Nous avons choisi de trouver la stratégie de repositionnement (...) Nous avons fait des tests, sur des molécules, dans notre Institut. On a identifié quelques dizaines de molécules intéressantes et celle qui répondait au cahier des charges initiales".





Comment agit cette molécule ? "Cette molécule a une activité sur le cycle de réplication du virus, on sait qu'elle empêche le virus de se multiplier", explique le scientifique. "Elle empêche le virus de se multiplier dans les cellules pulmonaires", dit-il. Le Pr Berche, ancien directeur de cet Institut avance de son côté que cela permet d'avancer rapidement. "Vaccins et traitements sont complémentaires", explique-t-il. Optimiste, il est certain qu'un vaccin pourrait être trouvé rapidement.





Pourquoi ne pas donner le nom, de cette molécule ? "Nous ne voulons pas donner de faux espoir, tant que nous ne pouvons pas conclure à une efficacité. Nous devons faire un essai clinique. Et nous ne voulons pas non plus couper les patients qui ont besoin de cette molécule, en premier lieu", détaille Benoit Deprez.





A quel horizon, devrions-nous y voir lus clair ? "Nous avons un calendrier dans la tête : l'essai clinique pourrait débuter rapidement et obtenir un résultat, au premier trimestre 2021". "En cas de test positif, la molécule pourrait être prescrite : diminuer la charge virale et la contagiosité du patient et le R0. Et éviter que le patient ne tombe, dans la maladie grave, voire en réanimation. Il faut prendre la molécule, très tôt", explique le scientifique.