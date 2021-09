EN DIRECT - Covid-19 : l'épidémie désormais plus meurtrière que la grippe espagnole aux Etats-Unis

"LE PASS SANITAIRE NE PROTÈGE PERSONNE", AFFIRME JEAN-LUC MÉLENCHON





"Le pass sanitaire, c'est oui dans le TGV, et non dans le RER. Maintenant il y aura oui dans le Loiret et non en Essonne", ironise sur LCI Jean-Luc Mélenchon, député LFI et candidat à la présidentielle. "C'est une pagaille indescriptible. Je n'aurais rien à dire sir le pass sanitaire nous protégeait. Mais il ne protège personne : même si vous faites un test, vous pouvez être contaminé dix minutes après."





Jean-Luc Mélenchon assure qu'il est vacciné et "milite pour que tout le monde puisse accéder au vaccin". "Je sais que le vaccin ne me protège pas à 100%, je sais aussi que je peux contaminer les autres. Je ne répands donc pas l'illusion que je suis protégé, qu'un papier nous protège", poursuit-il.