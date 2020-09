EN DIRECT - Covid-19 : le Conseil scientifique "favorable" à une "quatorzaine" plus courte

BRÉSIL





L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a accusé lundi le président d'extrême droite Jair Bolsonaro d'avoir fait de la pandémie de coronavirus "une arme de destruction massive" au Brésil qui "traverse l'une des pires périodes de son histoire". "Il aurait été possible, oui, d'éviter tant de morts", a déclaré l'ex-président de gauche (2003-2010) dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.





Le Brésil est le troisième pays au monde le plus touché par la pandémie, derrière les Etats-Unis et l'Inde, avec 4,1 millions de cas confirmés et près de 130.000 morts.





"Nous sommes livrés à un gouvernement pour lequel la vie n'a pas de valeur et qui banalise la mort. Un gouvernement insensible, irresponsable et incompétent qui n'a pas respecté les préconisations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et fait du coronavirus une arme de destruction massive", a fustigé Lula.