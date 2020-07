EN DIRECT - Coronavirus : 18 morts en 24h, les hospitalisations remontent dans certains départements

HIDALGO





Sur Franceinfo, la maire de Paris Anne Hidalgo s'est inquiétée d'un possible "relâchement" de la population concernant les règles sanitaires à respecter, notamment le port du masque et les gestes barrières : "Ce n'est pas encore quelque chose d'inquiétant, mais depuis plusieurs semaines on n'avait plus de signaux d'admissions dans les hôpitaux, et là on commence à en avoir à nouveau quelques-uns. (...) Il faut donc faire encore très attention, être précautionneux avec les masques, les gels, et se faire tester."