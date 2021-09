EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de patients hospitalisés en baisse, légère hausse en réanimation

RECUL INÉDIT DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES





Des centaines de milliers de personnes pourraient mourir d'une tuberculose non traitée. Un effet secondaire de la pandémie qui a perturbé les systèmes de santé des pays pauvres, les plus touchés par cette maladie qui se transmet par les voies aériennes, selon le rapport annuel du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, publié mercredi.





Dans certains pays, le nombre de décès dus au sida et à la tuberculose pourraient même dépasser ceux du coronavirus cette année. Il y a eut, en 2020, une baisse de 11% des programmes et services de prévention contre le VIH, et de 19% des traitements contre la tuberculose. Ce dernier chiffre signifie qu'un million de personnes en moins ont reçu un traitement en 2020 par rapport à l'année précédente. Ce recul est inédit depuis la création du Fonds mondial.