EN DIRECT - Covid-19 : les mois d'octobre et novembre seront "plus durs" en Europe, avertit l'OMS

MARSEILLE





A quelques heures de l'édiction de nouvelles mesures à Marseille, la maire Michèle Rubirola affirme auprès de nos confrères du Monde être opposée à la fermeture anticipée des bars et restaurants mais demande aux commerçants et aux restaurateurs "de ne plus accepter les relâchements". "Nous avons fait des erreurs, lorsqu’on a laissé de grandes fêtes se dérouler, notamment sur les rooftops", estime la maire EELV. Ayant passé le week-end à échanger avec la préfecture et les élus locaux, Michèle Rubirola juge que "la répression ne marche qu'un moment" et se dit favorable à de la pédagogie.