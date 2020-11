EN DIRECT - Pr. Raoult poursuivi par l'Ordre des médecins : "Il n'en ressortira rien, il sera relaxé", affirme son avocat

VACCIN PFIZER





Les données préliminaires sur l'efficacité d'un vaccin développé par Pfizer et BioNTech sont "la meilleure nouvelle scientifique de l'année", a affirmé à l'AFP le directeur général de la fédération internationale des groupe pharmaceutiques.





"Un vaccin qui a 90% d'efficacité et qui est plutôt sûr, c'est une percée historique", s'est exclamé Thomas Cueni, le patron de l'International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), dans un entretien mercredi. Et de souligner : "Il nous faut encore voir les données complètes sur l'efficacité et la sûreté, mais je crois qu'il y a des raisons d'être optimiste". Il a notamment pointé le fait qu'un effet adverse, même sur un seul volontaire testant le vaccin, faisait les gros titres de la presse et il estime que s'il y avait un problème notable avec le vaccin Pfizer-BioNTech, on en aurait déjà entendu parler.