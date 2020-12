EN DIRECT - Covid-19 : la Haute autorité de santé se prononcera à 11h sur le vaccin Pfizer BioNTech

RÉPONSE DU PROFESSEUR JOYEUX





Comme le Pr Raoult et le Pr Perronne, Henri Joyeux est visé par une plainte du Conseil de l'ordre des médecins pour ses positions sur l'épidémie de coronavirus. Une mise en cause qu'il a "appris par les médias" avant de recevoir "un courrier officiel qui ne mentionne pas les chefs d'accusation", a-t-il déclaré dans un courrier adressé à Midi Libre. L'ancien cancérologue montpelliérain explique en effet avoir donné des "conseils bénévoles", notamment en recommandant de prendre de la vitamine C, consommer des fruits et légumes pour la vitamine D et prendre 10 mg par jour de Zinc pendant toute la durée de l'épidémie. Il reconnaît également avoir orienté les personnes ayant contracté le virus vers le traitement développé par le Pr Raoult, "avec ou sans Hydroxychloroquine (après avis du cardiologue) et mise sous anticoagulant en fonction des résultats d'un bilan biologique précis. Aucune hospitalisation n’a été nécessaire."