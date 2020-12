EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de morts en Espagne bien supérieur aux bilans initiaux

DROITS DE L'HOMME





Six pays sur dix ont pris des mesures problématiques pour les droits humains ou le respect des règles démocratiques pour combattre la pandémie, s'inquiète une organisation intergouvernementale mercredi.





"Il était prévisible que les régimes autoritaires avec moins de garde-fous prennent l'excuse de la pandémie pour accroître leur emprise sur le pouvoir", affirme le secrétaire général d'International Idea, Kevin Casas-Zamora, dans un entretien à l'AFP. "Ce qui est plus surprenant est que tant de démocraties aient pris des mesures problématiques".





L'Inde occupe la première place peu flatteuse du classement mondial, avec des mesures jugées "inquiétantes" dans neuf des 22 domaines analysés (liberté de mouvement, d'expression, de la presse, etc), devant l'Algérie et le Bangladesh (huit domaines problématiques). Suivent la Chine, l'Egypte, la Malaisie et Cuba (sept domaines). La Russie est la première nation européenne, avec six domaines d'inquiétude, tout comme l'Arabie Saoudite, la Birmanie, la Jordanie, le Sri Lanka et le Zimbabwe.