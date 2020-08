EN DIRECT - Covid-19 : Jean Castex va prendre la parole ce mercredi matin à la radio

BILAN MONDE / OMS





Le nombre de nouveaux décès et de contaminations a baissé la semaine dernière dans le monde, selon l'OMS. Ainsi, plus de 1,7 million de nouveaux cas de Covid-19 et 39.000 nouveaux décès ont été signalés à l'OMS du 17 au 23 août, soit une diminution de 5% des cas et de 12% des décès par rapport à la semaine précédente, du 10 au 16 août.





Le continent américain reste le plus touché par le virus mais c'est dans cette région que l'épidémie ralentit le plus avec une baisse de 11% des nouveaux cas et de 17% des décès.