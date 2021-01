EN DIRECT - Covid-19 à l'école : 96 établissements et 444 classes fermées

CONFINER LES PLUS ÂGÉS ?





Président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy était auditionné à l'Assemblée nationale, hier soir. Et s'est exprimé sur les options autres qu'un confinement sur le modèle du mois de mars ou du mois de novembre.





Sur l'option de réserver le confinement aux plus âgés et aux plus fragiles, le scientifique a estimé, face à la détresse psychologique des plus jeunes, "qu'on pouvait pratiquer une forme d’auto-protection peut être proposé individuellement. Mais c’est à eux de décider. On est dans le respect de la personne, c’est eux qui décident". Aussitôt, il a précisé : "Est-ce que ça suffirait ? La réponse est non ! Il y a une porosité entre générations qui fait que si le virus circule chez les jeunes, au bout d’un moment ça circule chez les plus âgés".





Autre proposition, la territorialisation : "Ça a été très peu utilisé jusqu’à présent. Avec par exemple couvre-feu à certains endroits et confinement d’autres ? Oui c’est possible, il faut que ce soit très bien expliqué."