EN DIRECT - Nouveau protocole sanitaire à l'école : "Nous rouvrons plus de classes que nous n'en fermons", selon Blanquer

ETATS-UNIS





Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis va dépasser dans la journée le cap symbolique des 7 millions, soit plus de 20 % du total mondial. La Californie est en tête des Etats les plus touchés avec plus de 800.000 cas au total, suivie du Texas, de la Floride et de New York. Le Dakota du Sud a connu la plus forte augmentation en pourcentage, 166 % en un mois.