EN DIRECT - Covid-19 : "On finira par s'en sortir, collectivement", assure Olivier Véran

L'EURO 2020 EN ISRAËL ?





Israël a proposé à l'UEFA d'accueillir l'Euro de football en juin et juillet prochain, ainsi que des matches de Ligue des champions ou de Ligue Europa, si la pandémie contraint les stades européens au huis clos, a appris l'AFP mercredi de sources concordantes.





"La semaine dernière", la fédération israélienne de football (ISR) - affiliée à l'UEFA - a évoqué auprès de l'instance européenne "la possibilité d'accueillir en Israël certaines rencontres de l'Euro 2020", déjà repoussé d'un an et censé se tenir dans douze pays à travers l'Europe, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'organisation israélienne. Les deux dirigeants de l'ISR, Oren Hasson et Rotem Kemar, ont également proposé d'accueillir "les étapes cruciales de Ligue des champions et de Ligue Europa, dans la mesure où l'incidence (de la pandémie) en Europe ne permet pas d'organiser les matches de juin et juillet avec du public", a poursuivi la même source.