EN DIRECT - Covid-19 : la France dépasse le seuil des 70.000 morts

RETOUR SUR UN AN DE PANDÉMIE





Le 11 janvier 2020, la Chine annonçait un premier décès des suites du Covid-19, à Wuhan, une mégalopole du Sud de son territoire où la maladie avait pour la première fois été détectée en décembre 2019. Vendredi, le seuil de deux millions de morts recensés dans le monde a été franchi, un an plus tard quasiment jour pour jour.

Le 11 mars 2020, deux mois après l’annonce du premier décès dû au coronavirus, 30 pays et territoires recensent un total de 4.500 morts, et l’OMS parle de “pandémie”. Son épicentre se situe alors en Europe et aux États-Unis, où des pics de plus de 4.000 et 2.700 décès par jour sont atteints en moyenne la deuxième semaine d’avril.

Le 17 avril, un total de près de 4,5 milliards de personnes sont ainsi invitées à rester chez elles, soit 58% de la population mondiale.

Tour à tour, les pays du monde entier sont touchés. Le 28 septembre 2020, après neuf mois de pandémie, le seuil d’un million de morts est atteint. Il n’en faudra que quatre de plus pour qu’un nouveau million de morts soit enregistré. Le monde franchit pour la première fois le 24 novembre le seuil symbolique des 70.000 morts en une semaine (soit plus de 10.000 par jour).

Et après s’être maintenu autour de ce haut plateau durant le mois de décembre, le nombre de décès est reparti à la hausse depuis début janvier. La semaine dernière a été la plus meurtrière depuis le début de la pandémie, avec 95.300 décès annoncés du 9 au 15 janvier, soit près de 20% de plus que la semaine précédente.