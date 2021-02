EN DIRECT - Covid-19 : près de 20.000 nouveaux cas ce dimanche

L'APPEL À LA MESURE AVANT UN CONFINEMENT EN MOSELLE





"Territorialiser les décisions est quelque chose de tout à fait adapté", rapporte auprès de LCI ce dimanche Pierre Cuny, le maire de Thionville (Moselle). Celui-ci aimerait cependant qu'au-delà de l'incidence, le taux de positivité soit aussi pris en compte avant de décider d'un éventuel confinement local.





"En Moselle, on a un taux de positivité relativement faible : de 2 points inférieurs à la France, avec 5, 1% de positivité dans les tests réalisés", indique-t-il. "Ceci veut dire qu'en Moselle, on dépiste énormément. Et plus on cherche, plus on trouve." Selon l'édile, il serait nécessaire d'associer le taux de positivité au taux d'incidence et à la pression en service de réanimation pour "parfaitement mesurer" la décision.