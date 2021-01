EN DIRECT - Bouches-du-Rhône : un cluster de 46 personnes, 21 cas positifs au variant anglais

VACCINATION

Figurant parmi les métropoles les plus touchées de France, Nancy va accélérer son calendrier vaccinal. Ainsi, toutes les personnes de 75 ans et plus pourront se faire vacciner, plusieurs jours avant le début de la campagne nationale, ont annoncé dans un communiqué commun la ville, la métropole, la préfecture départementale, l'ARS, le CHRU et la Communauté professionnelle de territoire de santé du Grand Nancy.

La métropole nancéienne présente chez ses plus de 65 ans, selon son ARS, un taux d'incidence de 251 nouveaux cas pour 100.000 habitants, contre 156 au niveau national. Cette campagne de vaccination concernerait plus de 19.000 personnes, qui pourront s'inscrire par téléphone ou par le site Doctolib pour se faire vacciner, et ce dès ce mercredi. D'ores et déjà, les vaccins opérés font de la métropole le territoire le plus vacciné de France relativement à son nombre d'habitants.