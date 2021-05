EN DIRECT - 3104 patients toujours en soins critiques, 105 décès du Covid-19 ces dernières 24 heures

MACRON ATTENDU EN AFRIQUE DU SUD





Le président Emmanuel Macron est attendu vendredi en Afrique du Sud, dans la foulée de sa visite au Rwanda, pour un voyage centré autour de la lutte contre le Covid-19 et la crise économique engendrée par la pandémie. Ce déplacement, prévu il y a plus d'un an, avait dû être repoussé en raison de la pandémie. Le pays est officiellement le plus touché d'Afrique, avec plus d'1,6 millions de cas et plus de 56.000 morts.





M. Macron devait être accueilli en milieu de journée dans la capitale Pretoria par son homologue Cyril Ramaphosa, qu'il a rencontré il y a deux semaines à Paris dans le cadre d'un sommet de soutien aux économies africaines. Les deux chefs d'Etat ont échangé à plusieurs reprises sur la question brûlante de l'accès aux vaccins contre le Covid-19.