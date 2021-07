EN DIRECT - Cas contact, Kate Middelton doit s'isoler pendant dix jours

"ATTENDRE C'EST PRENDRE UN RISQUE"





"J’invite tout le monde à garder ses distances et les gestes barrières, à se faire tester au moindre doute, à s’isoler quand on est malade et à se faire vacciner quand ce n’est pas encore fait", a préconisé Olivier Véran depuis le festival Solidays.





"Chaque semaine qu'on va gagner, c'est une semaine de moins d'épidémie potentielle pour le pays", a-t-il affirmé. Le ministre a insisté : "attendre c’est prendre un risque et on ne peut pas prendre de risque", ajoutant que le "vaccin est une chance, pas une pénalité". "On ne veut pas de vague et on peut encore l’éviter."