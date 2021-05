EN DIRECT - L'Allemagne va ouvrir la vaccination pour les adolescents en juin

SUEDE





Retour à la normale en Suède. Le pays, qui a mené une stratégie moins stricte qu'ailleurs en Europe contre le Covid-19, va lever ses mesures sanitaires en cinq étapes à compter de la semaine prochaine, a annoncé jeudi le Premier ministre.





Les allègements graduels des restrictions, qui débuteront le 1er juin, seront étudiés à l'aune de la situation épidémique, des capacités du système de santé et de l'avancement de la campagne de vaccination.





Dès mardi, les bars et restaurants pourront rester ouverts jusqu'à 22H30 (contre 20H30 actuellement), et les parcs d'attractions rouvrir, tandis que l'enseignement en présentiel pour les étudiants sera de nouveau autorisé. Un mois plus tard, le 1er juillet, la jauge des rassemblements - fixée à huit personnes pour les événements publics - sera relevée selon l'endroit et le type de rassemblements.