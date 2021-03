EN DIRECT - Covid-19 : feu vert pour les autotests en France

DÉCROCHAGE SCOLAIRE À MAYOTTE





Les élèves retrouvent le chemin de l'école à Mayotte, mais les confinements successifs imposés par l'épidémie ont privé 100.000 élèves d'école pendant de longs mois et mis en péril la scolarité de bon nombre d'entre eux.





Pour ceux qui ont eu accès à Internet, les confinements se sont bien passés. Les élèves du second degré ont pu recevoir leurs leçons et devoirs par mail par le biais de plateformes telles que Pronote et Neo. Les enseignants, eux, ont pu suivre les élèves, notamment à travers des visioconférences.





Cependant, dans ce département, à la fois le plus pauvre et le plus jeune de France, le taux de pénétration d'Internet fixe et mobile n'est que de 37%, selon le Digital Report 2020. Ainsi, le rectorat a enregistré près de 30% de décrochage scolaire lors du premier confinement et de 5% à 10% au cours de ce dernier confinement grâce à des "pochettes pédagogiques imprimées" mises en place par les enseignants et à récupérer dans les écoles par les parents.