EN DIRECT - Covid-19 : 1656 patients toujours en soins critiques, la pression hospitalière en baisse

LEVÉE DU PORT DU MASQUE EN PRIMAIRE : LE SYNDICAT GÉNÉRAL DE L'ÉDUCATION NATIONAL INQUIET





Invitée de franceinfo, la secrétaire générale du syndicat Catherine Nave-Bekhti estimé qu'il serait plus pertinent d'améliorer les "autres mesures barrières", et notamment "la ventilation et l'aération des salles de classes", avant de lever l'obligation de porter le masque à l'école dans les écoles primaires des départements où l'incidence ne dépasse pas les 50 pour 100.000 habitants.





"On a encore beaucoup de témoignages d'enseignants qui disent qu'il est difficile d'aérer correctement les classes et que la qualité de l'air dans les salles n'est pas suffisante au regard de la propagation possible du virus. Par ailleurs, les collègues qui commencent les mesures avec les capteurs de CO2 constatent qu'il faut ouvrir vraiment beaucoup dans certaines classes pour avoir la bonne aération, ce qui va être encore plus difficile avec l'évolution de la météo et l'arrivée de l'automne et de l'hiver", a-t-elle détaillé.