EN DIRECT - Véran annonce un protocole pour tester jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois

OMS EN CHINE





Alors que 14 experts de l'OMS se rendent en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie, l'ambassade de Chine en France se défend sur Twitter. Dans un long fil, elle explique avoir soutenu l'OMS "dans ses études et missions" et dénonce "ceux qui diffament la Chine". "Tous ceux qui voient clair dans leur jeu savent : si ces gens lancent des attaques venimeuses contre la Chine, ce n’est pas pour chercher la vérité, mais pour politiser la question de la recherche de l’origine du virus et stigmatiser la Chine", assure notamment la représentation chinoise.





Les experts onusiens vont donc tenter pendant six semaines, dont deux en quarantaine, de percer les mystères de l'apparition du Covid-19 dans la ville de Wuhan. Peu à peu, de nouveaux éléments dévoilés au grand public montrent que la Chine a minimisé l'envergure de l'épidémie et que bien plus d'habitants ont été contaminés que les chiffres officiels.