EN DIRECT - Covid-19 : Jean Castex confirme la fin de la gratuité des tests "de confort" le 15 octobre

UN FILS DE JAIR BOLSONARO TESTÉ POSITIF





Le député Eduardo Bolsonaro, fils du président brésilien Jair Bolsonaro, a annoncé ce vendredi avoir été testé positif, le troisième cas de contamination de la délégation brésilienne à l'Assemblée générale de l'ONU à New York.





"Je me sens bien et j'ai commencé un traitement", indique le parlementaire de 37 ans. "On sait que les vaccins ont été développés plus vite que la normale. J'ai reçu la première dose du vaccin de Pfizer et j'ai attrapé le Covid. Ça veut dire que le vaccin est inutile ? Non. Mais je crois que c'est un argument de plus contre le pass sanitaire."