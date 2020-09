EN DIRECT - Plan de relance : Jean Castex vise la création de "160.000 emplois" en 2021

JEAN CASTEX





Le fret et un transport de marchandises plus vert ont aussi leur importance dans ce plan de relance. "On est à la fois dans un tournant et la continuité", a estimé le premier ministre concernant les plans du gouvernement concernant le ferroviaire. "Donc les trains du quotidien sont aussi une priorité".





Le premier ministre assure sur RTL ce jeudi matin : "Il faut investir dans le ferroviaire et améliorer la communication" avec les cheminots. Car, dans le contexte de réchauffement climatique, "il est indispensable que la mobilité des français comme des marchandises soit le moins carboné possible". Pour cela, le gouvernement compte également miser sur l'hydrogène.