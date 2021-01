EN DIRECT - Covid-19 : l'OMS est arrivée à Wuhan pour enquêter sur l'épidémie

ROYAUME-UNI





Les autorités britanniques comptent mettre en place "dès que possible" une vaccination "24 heures sur 24 et sept jours sur sept" contre le Covid-19 afin d'accélérer la campagne en cours, a annoncé Boris Johnson face aux députés. Confronté à une flambée de contaminations attribuées à un variant considéré plus contagieux, le Royaume-Uni veut avoir vacciné à la mi-février les plus de 70 ans et les soignants, soit environ 15 millions de personnes.





"Actuellement, nous sommes limités par l'offre" de vaccins, a ajouté le Premier ministre. Dans le but d'accélérer la vaccination, les autorités ont déjà espacé le délai entre les deux injections, supposé être de 21 jours. Entre le début de la campagne le 8 décembre et le 11 janvier, 2,84 millions de personnes ont été vaccinées contre le Covid-19, selon la base de données Our World in Data.