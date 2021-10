EN DIRECT - Covid-19 : "On aurait tort de considérer que l'épidémie est derrière nous", prévient Olivier Véran

TOURISME EN TUNISIE ET AU MAROC





A l'heure des bilans, en Tunisie comme au Maroc, l'humeur est morose: la saison 2021 n'a fait que redonner un peu d'oxygène à un secteur ravagé par le Covid-19.





"2021 est mieux que 2020 (...) Mais ça reste deux fois moins bien que 2019, à cause des contraintes" liées au Covid-19, explique Haykel Akrout directeur du luxueux Bel Azur depuis plus de 20 ans à l'AFP. Après une flambée épidémique en juillet, son hôtel de 1.000 lits a dû réduire de moitié sa capacité et la Tunisie s'est retrouvée en zone rouge pour toute l'Europe, d'où proviennent ses touristes habituels, surtout Français, Allemands et Italiens.





La saison 2021 a connu "un très léger mieux. Mais, par rapport à 2020 - année catastrophique avec une régression de 80% -, on est très loin de l'activité normale avec une augmentation de 11% cette année", confirme à l'AFP Dora Milad, présidente de la Fédération hôtelière FTH.





Les bonnes années comme 2019, avec 9 millions de nuitées, le tourisme a représenté jusqu'à 14% du PIB, faisant vivre 2 millions de Tunisiens. Egalement dépendant du secteur, le Maroc a connu après la réouverture des frontières mi-juin une relative embellie. Le pays comptabilisait plus de 3,5 millions d'entrées fin août contre 2,2 millions un an plus tôt, mais quatre fois moins qu'en 2019 (13 millions).