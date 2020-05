EN DIRECT - Coronavirus : le bilan repart à la hausse, 263 morts de plus en 24 heures en France

NORVEGE





La réouverture des crèches et écoles en avril en Norvège n'a pas ravivé l'épidémie de nouveau coronavirus dans le pays nordique à ce stade, ont affirmé lundi les autorités sanitaires du pays nordique, apaisant ainsi certaines craintes.





Parmi les premiers pays en Europe, la Norvège avait rouvert ses "barnehager" --l'équivalent des crèches et maternelles-- le 20 avril, puis les écoles pour les plus petits, entre six et dix ans, une semaine plus tard.





"Nous n'avons pour l'instant pas noté que les ouvertures d'écoles et de barnehager aient eu un effet négatif sur la situation épidémiologique", a déclaré lundi un haut responsable de l'Institut norvégien de santé publique, Frode Forland, lors d'un point de presse quotidien.