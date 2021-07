EN DIRECT - Covid-19 : le variant Delta est désormais majoritaire en France

LA FINALE DE L'EURO INQUIÈTE





Face à la dégradation de la situation sanitaire en Europe, due notamment à la circulation du variant Delta, la finale de l'Euro-2020 prévue dimanche soir suscite de vives inquiétudes. Dans le stade de Wembley à Londres, 65.000 supporters sont attendus pour assister au match entre l'Angleterre et l'Italie.





Les festivités de la "troisième mi-temps", hors du stade, risquent de multiplier les contaminations, dans un pays où les dernières restrictions doivent disparaître le 19 juillet mais où près de 30.000 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour sur la semaine écoulée.





De premières études supposent déjà un lien entre la reprise de l'épidémie et la manifestation sportive. Selon les résultats provisoires d'une étude de l'Imperial College London et d'Ipsos Mori publiés jeudi, les hommes ont été pour la première fois plus nombreux que les femmes à être testés positifs en Angleterre. Possible explication : les rassemblements pour regarder les matches.