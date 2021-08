EN DIRECT - Covid-19 : la Nouvelle-Calédonie va imposer la vaccination pour accéder à son territoire

PROLONGEMENT DES RESTRICTIONS À MELBOURNE





Le confinement de la deuxième ville d'Australie, a été prolongé de deux semaines, ont annoncé les autorités. Et il sera en plus assorti d'un couvre-feu. Les plus de cinq millions d'habitants de Melbourne ne seront ainsi plus autorisés à quitter leur domicile entre 21h et 05h à compter de lundi, à l'exception des personnes travaillant pour des secteurs jugés essentiels.





Le Premier ministre de l'État de Victoria, Dan Andrews, a indiqué avoir été contraint de prendre cette mesure à la suite d'un grand nombre de rassemblements organisés au cours du week-end. "Nous avons vu beaucoup de personnes bafouer les règles, ne pas faire ce qu'elles devraient faire."