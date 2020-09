EN DIRECT - Covid-19 : les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui après le conseil de défense

UNE VASTE FRAUDE DES PRÊTS POUR LES PME AUX ÉTATS-UNIS





La justice américaine a mis en cause 57 personnes pour avoir indûment touché un total de 70 millions de dollars de prêts destinés à aider les petites et moyennes entreprises face à la pandémie, a annoncé ce jeudi le département de la Justice.





Ces personnes sont accusées d'avoir tenté de s'emparer de plus 175 millions de dollars du programme fédéral d'aide aux petites et moyennes, le Paycheck Protection Program (PPP), a indiqué à la presse Brian Rabbitt, un procureur adjoint en charge des affaires pénales. Ils n'ont toutefois réussi à s'emparer que d'une partie de ces fonds, et le gouvernement a pu récupérer environ 30 millions de dollars. Les cas ont été recensés dans l'ensemble des États-Unis, le vol le plus important étant de 24 millions de dollars.